بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

الوكيل الاخباري - نظمت بلدية العامرية اليوم السبت اجتماعا للجنة المواطنين التي تم تأسيسها بواسطة المعهد الجمهوري الدولي من خلال مشروع لجان المواطنين الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.



وقال المدير التنفيذي في البلدية شاهر السطول إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل دور لجنة المواطنين ومناقشة بعض الأولويات لمواطنين بلدية العامرية، ومن أهمها إنشاء مركز شبابي يخدم شباب العامرية .

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