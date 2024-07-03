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الأربعاء، 03-07-2024 05:11 م

بلدية الفحيص توقع اتفاقية لتطوير منطقة البلد القديمة

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الوكيل الإخباري - وقعت بلدية الفحيص، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتطوير البلد القديمة، بالتشارك مع وزارة السياحة والآثار، وذلك ضمن إعادة تأهيل الشوارع السياحية بمنطقة البلد القديمة بمبلغ 250 ألف دينار، وبدعم مباشر من وزارة السياحة لتنفيذ أعمال المشروع.

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وجرى إعداد كافة الدراسات الفنية والتنظمية الخاصة بالمشروع، وسيتم طرح عطاء التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.


وثمن رئيس البلدية عمر العكروش، دور وزارة السياحة والآثار ودعمها المتواصل لمدينة الفحيص لتكون منطقة جذب سياحي واستثماري، وبما يعود عليها وقاطنيها بالنفع العام، ولتكون في مصاف المدن السياحية الكبرى.

 




 

 


 

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