بلدية الكرك: إعادة تقييم مشروع تسمية وترقيم الشوارع

الوكيل الإخباري- قالت بلدية الكرك الكبرى ان مشروع التسمية والترقيم مشروع ريادي، شملت المرحلة الاولى منه بعض مناطق بلدية الكرك وتعد التجربة الأولى من نوعها في المحافظة وسيتم تقييمها بعد انتهاء المشروع، لافتة الى انه تم اخذ جميع ملاحظات المواطنين حول الاسماء بعين الاعتبار بهدف تصويبها لباقي المناطق.

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وقالت المدير التنفيذي للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفة ان عدد الشوارع المسماه ضمن هذه المرحلة 1500 شارع غير قابلة للتكرار، مضيفة ان البلدية تستقبل الملاحظات والاراء عبر صفحة البلدية او مراجعة رئيس قسم التسمية والترقيم بالبلدية.

وجاء اعلان البلدية بعد ردود فعل سلبية من قبل المواطنين بالمدينة على أسماء شوارع، لاعتقادهم انها تتنافى مع القيم التاريخية والحضارية للمدينة من خلال اسماء دخيلة على هوية المنطقة.

وقال مواطنون ان الاسماء التي تم اختيارها للشوارع من قبل لجنة تسمية وترقيم احياء وشوارع القصبة والقرى التابعة لبلدية الكرك الكبرى تسهم بطمس التاريخ العظيم للمدينة وشهداء الكرك والوطن ورجاله الذين تركوا بصمات وارثا تاريخيا عبر عقود من الزمن، وتشكل خروجا عن المنطق والواقع.