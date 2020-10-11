بلدية الكرك الكبرى تعرض إنتاج مصنع السماد العضوي للبيع

الوكيل الإخباري- عرضت بلدية الكرك الكبرى اليوم الأحد، إنتاج مصنع السماد العضوي التابع لها للبيع في السوق المحلي بسعر التكلفة.

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وقال رئيس البلدية إبراهيم الكركي في بيان اليوم الاحد، إن إنشاء هذا المصنع جاء بمنحة من الوكالة الألمانية، وهي من ضمن الشراكات وسلسلة المشاريع التي قدمت إلى بلدية الكرك الكبرى.



واضاف إن المصنع ومن خلال الفحص المخبري، حصل إنتاجه على المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط كأفضل أنواع السماد كما انه صديق للبيئة.



من جهته قال مدير المصنع المهندس محمد المعايطة أن عملية الإنتاج تستمر بين 90 إلى 120 يوما، بطاقة استيعابية تقدر بـ30 طنا يوميا، لافتا إلى أن معدل المواد التي تدخل للمصنع تقدر بـ 6-7 أطنان يوميا.



