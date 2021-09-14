بلدية الكرك تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري

الوكيل الاخباري - ناقشت بلدية الكرك الكبرى الاثنين آلية التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي بحضور مديره في الأردن جيك جونز ومديرة برنامج المشاركة الشعبية آشلي بندورة.



وقال رئيس لجنة البلدية فراس أبو الغنم إنه تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل دور لجنة المواطنين ومناقشة مبادرة (المسار السياحي) في المحافظة المنبثقة عن لجنة المواطنين والتي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة لتشجيع الحركة السياحية في المحافظة.

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