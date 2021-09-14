الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

بلدية الكرك تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري

شابات الطيبة والشونة ينظمان دورة عن الصناعات الحرفية والكشافة

دراسة تنظيم يوم وظيفي للفتيات بلواء المزار الشمالي

مصر.. إلغاء حكم بحبس ناشط معارض وإعادة محاكمته

أمين عام الشباب يتفقد عددا من المراكز الشبابية بالطفيلة

بلدية عجلون تستقبل الشكاوى المتعلقة بالبيئة إلكترونياً

إعلام اليرموك تحقق نتائج متقدمة باختبارات الكفاءة الجامعية

نصر الله يعلن وصول سفينة إيرانية محملة بالوقود إلى سوريا

تونس.. تمديد توقيف 6 مشتبه بهم في ارتكابهم مخالفات

وزارة الأوقاف : لم تردنا ترتيبات سعودية لاستئناف العمرة براً

الثلاثاء، 14-09-2021 12:44 ص

بلدية الكرك تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري

9202113164438161803569


الوكيل الاخباري - ناقشت بلدية الكرك الكبرى الاثنين آلية التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي بحضور مديره في الأردن جيك جونز ومديرة برنامج المشاركة الشعبية آشلي بندورة.

وقال رئيس لجنة البلدية فراس أبو الغنم إنه تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل دور لجنة المواطنين ومناقشة مبادرة (المسار السياحي) في المحافظة المنبثقة عن لجنة المواطنين والتي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة لتشجيع الحركة السياحية في المحافظة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920218154530533114659

شابات الطيبة والشونة ينظمان دورة عن الصناعات الحرفية والكشافة

520213171439432857144

دراسة تنظيم يوم وظيفي للفتيات بلواء المزار الشمالي

3

أمين عام الشباب يتفقد عددا من المراكز الشبابية بالطفيلة

7202124202038223318005

بلدية عجلون تستقبل الشكاوى المتعلقة بالبيئة إلكترونياً

9202111154831459351108

عجلون: شباب عبين عبلين ينظم ورشة حول التنمر والعنف

5

إعلام اليرموك تحقق نتائج متقدمة باختبارات الكفاءة الجامعية

أخبار متعلقة
8202131185126785824210

الكرك: محاضرة حول الاصلاحات السياسية والتشريعية

w

بلدية ام البساتين تطلق مبادرة صندوق الخبز

كورونا الوكيل

12,116 حالة كورونا نشطة في المملكة

820211820153114606862

انخفاض جديد في نسبة الفحوصات الايجابية بالاردن اليوم

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

8202118174011183795947

زواتي: الملك اكد ان الاردن سيساعد لبنان