بلدية الكرك: تسجيل السيدات في مشروع مدد

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الخميس، عن تسجيل السيدات من مختلف أنحاء المحافظة ضمن مشروع مدد 2 لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن للأعوام (2021-2024).

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي والمُقدم من الصندوق الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية، يجري تنفيذه على مدار سنتين ضمن ائتلاف مكون من مركز تطوير الأعمال المبادرة النسوية الأرومتوسطية ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.



ودعا السيدات الى الإطلاع على الرابط (https://docs.google.com/forms/) للتسجيل في المشروع، مشيرا الى أنه سيجري تجميع قوائم السيدات الراغبات في التسجيل والمشاركة ضمن الشروط والمعايير،وستقوم البلدية بعملية الاختيار والتدريب لـ 150 سيدة على مهارات الحياة الأساسية لمدة يومين ومن ثم اختيار المستفيدات للتدريب المهني ومن ثم سيتم تمويل مشروعات من تنطبق عليهن الشروط أو التشبيك مع القطاع الخاص.



وأشارت المديرة التنفيذية للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفة إلى أن المشروع يستهدف على مدار عامين 300 سيدة (أردنيات وسوريات وخريجات جامعة).

ولفت إلى أن القوائم المسجلة على الرابط لن تكون النهائية في حال لم تستوف المستفيدة الشروط والمعايير.