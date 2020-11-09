بلدية الكرك تضبط 30 طنا من المواد الغذائية الفاسدة

الوكيل الاخباري - ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى يوم امس الأحد، 30 طنا من المواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة في عدد من المستودعات والمحال التجارية في مدينة الكرك ومختلف المناطق التابعة للبلدية.

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وقال رئيس البلدية إبراهيم الكركي، إن الحملات الميدانية مستمرة في ضبط أي مواد استهلاكية تضر بالصحة العامة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق التجار المخالفين.



وأشار رئيس قسم مراقبة الأسواق أحمد الحباشنة، إلى أنه تم إتلاف بعض المواد المضبوطة على الفور فيما جرى التحفظ على بعضها في مستودعات البلدية لأخذ عينات منها وفحصها مخبريا للتأكد من حقيقة وضعها تمهيدا لإتلافها وفق نتائج الفحص المخبري.



ولفت إلى أن المواد المضبوطة شملت على مواد من الأرز والعصائر والسكاكر والأجبان والألبان والمخللات والتمور والمعلبات، اضافة الى مواد تنظيف متنوعة وفوط أطفال.

المصدر - بترا



