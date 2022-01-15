بلدية الكرك تعلن عن فتح غرفة عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية الكرك الكبرى، اليوم السبت، عن فتح غرفة عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة.



وأكد رئيس لجنة البلدية فراس أبو الغنم جاهزية البلدية لتقديم الخدمة المطلوبة، مهيبا بالمواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.



وأكد ضرورة تثبيت الخزانات والأجسام الموجودة على أسطح المنازل، والتي من الممكن تطايرها بسبب سرعة الرياح، مشيرا إلى أن التواصل مع غرفة العمليات يكون على الرقم (0797777131).

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