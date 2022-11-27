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الأحد، 27-11-2022 09:21 م

بلدية الكرك تنظم جلسة تقييم ذاتي لأدائها

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الوكيل الاخباري - نظمت بلدية الكرك الكبرى بالتعاون مع فريق مشروع دعم البلديات في الأردن اليوم الأحد جلسة تقييم ذاتي للبلدية بالاعتماد على أداة قياس قدرات البلديات MCA بمشاركة مديري ورؤساء الأقسام في البلدية وعدد من أفراد المجتمع المحلي.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه الجلسة تأتي ضمن خطة البلدية وتهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء المؤسسي لموظفي البلدية خصوصا في ظل ظروف جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا واضحا على مختلف القطاعات في المملكة.

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