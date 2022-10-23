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الأحد، 23-10-2022 10:17 م

بلدية الكرك تنظم جلسة حوارية حول الخدمات الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - نظمت بلدية الكرك الكبرى بالتعاون مع برامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz ووزارة الاقتصاد الرقمي، اليوم الأحد، جلسة حوارية عن الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها البلدية للمواطنين بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المحلي وشباب المحافظة.

وقالت المديرة التنفيذية للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )إن هذه الجلسة تأتي للحديث عن الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها البلدية للمواطنين وآلية عملها وصولا إلى تقديم الخدمة المثلى للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

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