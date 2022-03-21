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الإثنين، 21-03-2022 09:00 م

بلدية الكرك توزيع حاويات نفايات من إنتاجها

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الوكيل الاخباري  - باشرت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الاثنين، توزيع حاويات نفايات من إنتاج مصنع الحاويات التابع للبلدية الى المناطق التابعة لها.

وقالت المديرة التنفيذية للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفة، إن مصنع الحاويات التابع للبلدية ساهم في توفير عدد كبير من الحاويات والتي تغطي احتياجات البلدية وتوفر مبالغ مادية، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين كانوا يطالبون بتوفير حاويات أمام بيوتهم نظرا لتهالك الحاويات القديمة.

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