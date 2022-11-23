بلدية الكرك والمعهد الجمهوري يبحثان سبل التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة اليوم الأربعاء مع مدير المعهد الجمهوري الدولي جيك جونز سبل التعاون المشترك وأهم المشاريع المستقبلية التي من الممكن أن تنفذها البلدية.



وأكد المعايطة خلال اللقاء، استمرار البلدية في عقد التشاركية مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية والمحلية لتبادل الخبرات وصولا إلى تنفيذ مختلف المشاريع الخدمية التي تعود على المواطنين بالنفع والفائدة خصوصا في ظل ظروف تداعيات جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا واضحا على مختلف القطاعات في المملكة.

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