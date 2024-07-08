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الإثنين، 08-07-2024 09:04 م

بلدية الكفارات توزع 125 حاوية معدنية على مناطقها

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية الكفارات، حمزة عبيدات، إن بلدية الكفارات، التابعة للواء بني كنانة، وردت، اليوم الاثنين، 125 حاوية معدنية سعة 1100 لتر لصالح جميع مناطق البلدية.

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وأشار بعيدات، خلال حديثه لـ(بترا)، إلى أن قيمة العطاء بلغت 25 ألف دينار، من صندوق البلدية، مبينا أن رفد مناطق البلدية بهذه الحاويات يساهم في معالجة تحديات البيئة المختلفة والحد من تراكم النفايات، مع ضمان استدامة خدمات النظافة في مختلف المناطق التابعة لبلدية الكفارات.


وأكد عبيدات أن الهدف الرئيسي هو توزيع حاويات جديدة على كافة مناطق بلدية الكفارات الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق البلدية، إضافة إلى تحقيق رسالة بلدية الكفارات في خدمة المواطن أولا، والمحافظة على البيئة وإظهارها بأبها صورة، وخلق بيئة نظيفة آمنة والمحافظة على المظهر العام الذي يليق بزوار المنطقة واللواء.

 




 

 


 

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