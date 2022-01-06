بلدية المزار الشمالي تزيل تعديات على الشارع العام في ارحابا

الوكيل الإخباري - أزالت كوادر بلدية المزار الشمالي الجديدة، اليوم الخميس، التعديات الواقعة على الشارع العام في منطقة ارحابا.

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وقال متصرف لواء المزار الشمالي ورئيس لجنة البلدية الدكتور عمر الزيود إن البلدية أزالت العديد من التعديات على الشارع العام في منطقة ارحابا، وفتح الشوارع الفرعية بكامل سعتها في البلدة، وستستمر في إزالة هذه التعديات على أملاك الدولة في اللواء ومعالجتها بحزم دون تهاون باعتبارها منافع عامة لجميع المواطنين، ولا يجوز التعدي عليها تحت أي مبرر أو ذريعة.



ولفت إلى أن التعديات التي جرت إزالتها ومعالجتها على الشارع العام في بلدة ارحابا، كانت عبارة عن مظلة هرمية مسقوفة من مادة "الزينكو" وطمر حفرة امتصاصية على شكل بئر و سور من الطوب وآخر من الخرسانة الاسمنتية.



ونبه الزيود إلى أنه لن يسمح بأية مخالفات أو تجاوزات تعيق السير وحركة المواطنين، مشيرا إلى التعامل مع الشكاوى من هذا الجانب بالسرعة القصوى واتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

