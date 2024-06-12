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الأربعاء، 12-06-2024 09:39 م

بلدية المفرق الكبرى تحدد أماكن بيع الأضاحي

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الوكيل الإخباري - قال مدير بلدية المفرق الكبرى المهندس محمد العموش، إن البلدية اعتمدت عدة مواقع لبيع الأضاحي هي: المسلخ البلدي وزرائب الأغنام والساحة المجاورة للملعب البلدي من الجهة الجنوبية والساحة المقابلة لمدرسة أبو بكر الصديق، إضافة إلى الساحة المجاورة للمقبرة الإسلامية الجنوبية.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية، (بترا)، اليوم الأربعاء أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بإعفاء المواطنين ممن يرغبون بذبح الأضاحي من رسوم المسلخ البلدي طيلة أيام عيد الأضحى.


وأشار إلى انه جرى الطلب من أصحاب الحظائر المخصصة لبيع الأضاحي للالتزام بهذه الأماكن والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

 




 

 


 

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