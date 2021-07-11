بلدية المفرق تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

الوكيل الإخباري - حددت بلدية المفرق الكبرى أماكن بيع وذبح الأضاحي في عدة مواقع بالمدينة.

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وقال رئيس لجنة البلدية، حسن الجبور، اليوم الأحد، إنه تم تحديد عدة مواقع لبيع وذبح الأضاحي، والتي شملت: المسلخ البلدي، وزرائب الأغنام والساحة المحاذية للملعب البلدي من الجهة الجنوبية، والساحة المقابلة لمدرسة أبو بكر الصديق، والساحة المجاورة للمقبرة الإسلامية الجنوبية. وأضاف الجبور أنه تم تحديد مدة 5 أيام لبيع الأضاحي تبدأ من يوم وقفة عرفة ولغاية اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة التزام التجار بدفع مبلغ 100 دينار كرسوم خدمات غير مستردة عن كل حظيرة، إضافة لالتزامهم بدفع مبلغ 200 دينار تأمين لضمان تنظيف الموقع، والذي تم إشغاله لغايات البيع والذبح وتسترد في حال القيام بعمليات التنظيف والالتزام بتجهيز الموقع من السياج والمذابح والمياه والتزام العاملين فيها بشروط ووسائل السلامة العامة وتوريد أضاحي سليمة وعدم ذبح أية أضحية إلا بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري والعمل على إزالة مخلفات وجلود الأضاحي بشكل يومي تلافيا لتكدسها.



وشدد على أنه يمنع بيع أي أضحية خارج سياج الحظيرة والالتزام بذبح الإبل والأبقار في المسلخ البلدي بعد فحصها من قبل الطبيب البيطري.

