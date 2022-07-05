بلدية المفرق تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

الوكيل الإخباري - حددت بلدية المفرق الكبرى أماكن بيع وذبح الأضاحي في مختلف مناطق البلدية، للالتزام بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وأوضحت البلدية في بيان أن تحديد مناطق بيع وذبح الأضاحي يأتي للحفاظ على الصورة الجمالية للمدينة والسلامة العامة.



وأضافت أن الأماكن التي تم تحديدها تشمل المسلخ البلدي وزرائب الأغنام والساحة المجاورة للملعب البلدي من الجهة الجنوبية والساحة المقابلة لمدرسة أبو بكر الصديق مقابل سكة الحديد بجانب مقبرة الفدين والساحة المجاورة للمقبرة الإسلامية الجنوبية، مشيرة إلى أنه تم تحديد مساحة الزرائب المحددة لهذه الغاية بحوالي 25 مترا مربعا.



ودعت البلدية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بهذه الأماكن والتقيد بالتعليمات الصادرة للحفاظ على السلامة العامة والمنظر الجمالي للمدينة.

وفي ذات السياق، أعلنت البلدية عن إغلاق المسلخ البلدي حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل لغايات استكمال أعمال الصيانة.