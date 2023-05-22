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الإثنين، 22-05-2023 11:35 ص

بلدية المفرق تطلق اسم ولي العهد على أحد ميادينها

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر أخو ارشيدة الخزاعلة، تسمية أحد ميادين المفرق باسم ميدان " سمو ولي العهد"، احتفاء بزواج سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد الذي يصادف في الأول من حزيران المقبل.

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وقال أخو ارشيدة، إن الميدان الذي سيحمل اسم سمو ولي العهد، يقع في شارع المهندسين مقابل مجمع النقابات المهنية.


ورفع باسمه واسم العاملين وأهالي مناطق بلدية المفرق الكبرى أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

 




 

 


 

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