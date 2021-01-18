بلدية المفرق: مشروع خلطة اسفلتية بكلفة مليون و200 ألف دينار

الوكيل الاخباري -

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تعكف بلدية المفرق الكبرى على تنفيذ مشروع خلطة اسفلتية ساخنة لأحياء مدينة المفرق بكلفة اجمالية 2ر1 مليون دينار.وقال رئيس بلدية المفرق عامر الدغمي لوكالة الأنباء الأردينة (بترا) إن المشروع يشمل معظم احياء مدينة المفرق لاسيما في احياء الحسين والضباط وضاحية الملك عبدالله وغيرها من شوارع المدينة.واشار إلى الانتهاء من مشروع بوابة المفرق على مدخل المدينة الشمالي الذي بلغت كلفته 80 الف دينار فيما ما زال العمل جاريا على تنفيذ مشروع بوابة أخرى على مدخل المدينة الغربي بكلفة 100 الف دينار.