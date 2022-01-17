بلدية برقش تتعامل مع حوادث عرضية إثر الهطول الغزير للأمطار

الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر بلدية برقش بلواء الكورة اليوم الأحد، مع حوادث عرضية إثر الهطول الغزير للأمطار.



وقال رئيس لجنة البلدية مساعد متصرف لواء الكورة، ماهر السعايدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر البلدية تواصل التعامل مع أية ملاحظات تتصل بإغلاقات عبارات لتصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية في مختلف مناطق البلدية، مشيراً إلى اتمام تسليك العديد من العبارات والمناهل في طرق مختلفة تعرضت للإغلاق بفعل انجرافات الأتربة والحجارة.

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