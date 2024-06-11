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الثلاثاء، 11-06-2024 12:28 م

بلدية برقش تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

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الوكيل الاخباري- حددت بلدية برقش عددا من المواقع في مناطق اللواء لبيع وذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى.

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وقالت إن البلدية حددت مواقع بيع وذبح الأضاحي في المنطقة جديتا عند المدخلين الشرقي والغربي وفي منطقة كفرابيل عند طريق الأغوار الغربي وفي منطقة كفرعوان بسوق الحلال.


وأشارت الى أنه جرى تحديد هذه المواقع لتلافي حدوث ازدحامات مرورية وتعريض حياة المشاة والسائقين للخطر ولضمان انسيابية تدفق حركة السير.


وأكدت البلدية ضرورة المحافظة على النظافة العامة في الموقع وعدم الذبح على الشوارع، لافتة إلى أنها وضعت برنامجا للمناوبات خلال عطلة العيد لتنفيذ جولات رقابية ميدانية مكثفة على مراكز ذبح وبيع الأضاحي للتأكد من التزام أصحابها في الحفاظ على النظافة والبيئة والسلامة العامة.

 




 

 


 

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