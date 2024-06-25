بلدية بني عبيد تبحث إنشاء محطة تحويلية لفرز النفايات

الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية بني عبيد، المهندس جمال أبو عبيد، اليوم الثلاثاء، مع الخبير الألماني الدكتور عبدالله نصور من جامعة روستوك الألمانية وخبير البيئة والتطوير من جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور هاني أبو قديس عددا من القضايا البيئية المتعلقة.

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وعرض أبو عبيد واقع إدارة النفايات الحالي على مستوى البلدية وضرورة التحول إلى إدارة متكاملة في مختلف مناطق البلدية.



وبحث عبيد مع الخبيرين نصور وأبو قديس آليات إنشاء محطة تحويلية لفرز النفايات ومناقشة حاجة البلدية إلى زيادة عدد سيارات جمع النفايات للسيطرة على الوضع البيئي، لافتا إلى أن البلدية حديثة التأسيس وعدد الكابسات المتوفرة لديها لا يفي بالغرض المطلوب.



وجرى الاتفاق على البدء في عمل توأمة بين بلدية بني عبيد وإحدى البلديات الألمانية للتعاون في مجالات التنمية المستدامة مثل الطاقة والتغير المناخي.

وتم خلال اللقاء عرض مشروع تجريبي لفرز النفايات في المصدر وإجراء دراسة متكاملة للنفايات على مستوى البلدية ليتم على أساسها تقييم جملة من الخيارات لإدارة النفايات في بلدية بني عبيد بالشراكة مع القطاع الخاص.