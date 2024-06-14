بلدية بني عبيد تنفذ حملة على حظائر الأضاحي

الوكيل الاخباري - نفذت بلدية بني عبيد اليوم الجمعة، حملة شاملة على الحظائر لموسم الأضاحي، وذلك لتنظيم عملها والكشف عن مدى التزام اصحابها بالمواقع التي خصصتها البلدية لعملها؛ لتسهيل حركة النقل وضمان عدم التعدي على الطرق العامة الواقعة ضمن حدود البلدية، خلال عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية المهندس جمال ابو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم تحصيل الرسوم والتأمينات المترتبة على أصحاب هذه الحظائر .