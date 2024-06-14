السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

تطورات الموجة الحارة وحالة الطقس يوم السبت

سويسرا تدعم الأونروا بـ 11 مليون دولار

بلدية بني عبيد تنفذ حملة على حظائر الأضاحي

السلطات السعودية توجه رسالة شديدة اللهجة

اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

أوقاف الرصيفة تحدد مواقع صلاة العيد

الملك يلتقي قادة دول ورؤساء حكومات ووفود مشاركين في قمة مجموعة السبع

ارتفاع عدد الشهداء الأطفال في غزة إلى 15694

بن غفير: مؤامرة لتحويلي إلى مزهرية

الجمعة، 14-06-2024 11:00 م

بلدية بني عبيد تنفذ حملة على حظائر الأضاحي

6202411122034217245707


الوكيل الاخباري - نفذت بلدية بني عبيد اليوم الجمعة، حملة شاملة على الحظائر لموسم الأضاحي، وذلك لتنظيم عملها والكشف عن مدى التزام اصحابها بالمواقع التي خصصتها البلدية لعملها؛ لتسهيل حركة النقل وضمان عدم التعدي على الطرق العامة الواقعة ضمن حدود البلدية، خلال عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية المهندس جمال ابو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم تحصيل الرسوم والتأمينات المترتبة على أصحاب هذه الحظائر .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الحج

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

1718387631679

أوقاف الرصيفة تحدد مواقع صلاة العيد

الملك٢

الملك يلتقي قادة دول ورؤساء حكومات ووفود مشاركين في قمة مجموعة السبع

1718382596530

زراعة الأغوار الشمالية تدعو المزارعين لتكثيف الري للمزروعات

1718376522680

السعايدة يتفقد جاهزية النظام الكهربائي خلال موجة الحر

غزة-1200x675

عمان: مسيرات تضامنية تنديداً بالعدوان على غزة

أخبار متعلقة
4202429144718885414490

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار السبت وطيلة أيام عيد الأضحى

70_news_1717236973

بلدية برقش تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

777

تنويه حول موعد صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي

تت

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة الخميس الموافق 6 حزيران

620232415635940723181

وزارة الزراعة توضح بشأن أسعار الأضاحي لهذا العام

عطلة

الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 6 ايام متتالية