بلدية بيرين تتعامل مع أعطال كهربائية بسبب الرياح الشديدة

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر بلدية بيرين الجديدة بمحافظة الزرقاء اليوم الجمعة، مع عدد من الاعطال الكهربائية في اعمدة الانارة بمنطقة ام رمانة نتيجة تساقط لأفرع اشجار مرتفعة بسبب الرياح الشديدة المرافقة للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.

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وقال رئيس لجنة البلدية عمر الشريدة ان فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة وفق خطة الطوارئ المتوسطة التي اعلنتها وزارة الادارة المحلية قامت بإصلاح انقطاع لأسلاك احدى وحدات الانارة بعد تلامسها وتسببها بانقطاع التيار الكهربائي عن الخط واعادت ايصال الكهرباء للخط، كما قامت بإصلاح اعطال بوحدات انارة بمنطقة بيرين ومنطقة العالوك واعادتها للعمل.



وبين الشريدة، أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة وبشكل مناوبات متواصلة لمتابعة اي بلاغ عن وجود عطل أو مشكلة مهما كان نوعها بسبب الاحوال الجوية السائدة، داعياً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والاودية والابلاغ عن اي حالة طارئة فورا.



