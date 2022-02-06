بلدية بيرين تطمر حفرة بعمق 8 أمتار حفرها منقبون عن الذهب

الوكيل الاخباري - أعادت كوادر بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الأحد، طمر إحدى الحفر بعمق أكثر من 8 أمتار في أحراش تل القمر بمنطقة العالوك، يعتقد أنه تم حفرها من قبل منقبين عن الذهب.



وقال نائب رئيس البلدية قاسم الخوالدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه ورد إلى قسم الحراج في البلدية بلاغ عن وجود حفرة تشكل خطرا على مرتادي منطقة المتنزهات الحرجية في العالوك، والتي تعد منطقة سياحية للتنزه، وعليه تم التوجه للموقع والكشف على الحفرة والتي يبدو أنها تشكلت بفعل أشخاص من المنقبين عن الذهب، وهي بعمق أكثر من ثمانية أمتار وبقطر حوالي نصف متر وتركت بشكل مكشوف، حيث تم إزالة الأتربة لإبعاد أية شبهة حولها.

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