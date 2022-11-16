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الأربعاء، 16-11-2022 07:20 م

بلدية بيرين تنفذ حملة لتدوير النفايات الصلبة

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الوكيل الاخباري - نفذت بلدية بيرين الجديدة بمحافظة الزرقاء، اليوم الأربعاء، حملة بعنوان "بهمتنا تنظف بلدتنا"، تهدف إلى فرز وتدوير النفايات الصلبة في أماكن وجودها.

وأكد محافظ الزرقاء حسن الجبور الذي رعى انطلاق الحملة من مدرسة بيرين الثانوية المختلطة، أهمية هذه المبادرة كونها ريادية ومبتكرة بين البلديات داعيا إلى تعميمها ليصبح فرز النفايات من مصدرها ثقافة عامة لفائدتها الكبيرة للمجتمع بيئيا واقتصاديا.

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