بلدية بيرين في الزرقاء تعلق دوامها بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- اعلنت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء تعليق الدوام واستقبال المراجعين في مبنى البلدية ليوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس، بعد تسجيل عدد من الاصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد بين موظفي البلدية.

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وقال رئيس البلدية وهبي الزواهرة-الذي اعلن ايضا عن اصابته بالعدوى اليوم الثلاثاء، ان المجلس البلدي اتخذ قرار تعليق الدوام في جميع الاقسام باستثناء قسم البيئة الذي يقع خارج مبنى البلدية للتمكن من مواصلة اعمال النظافة في المدينة ولاتاحة القيام بتعقيم جميع اقسام البلدية ومبانيها، وفحص جميع موظفي البلدية لحصر اعداد المصابين ليتم التعامل معهم وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحجر الصحي.



واكد الزواهرة الاستمرار بتشديد اجراءات تطبيق الاشتراطات الصحية في البلدية للموظفين والمراجعين من لبس الكمامة بشكل صحيح ودائم والتباعد الجسدي.



