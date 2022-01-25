بلدية جرش تضع خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- وضعت بلدية جرش الكبرى، خطة متكاملة في مركز الطوارئ الرئيسي، و6 غرف طوارئ موزعة في مناطق سوف و الكفير والثغور والميادين ودير الليات يساندها غرفتا طوارئ مديرية الخدمات ومديرية الحدائق وورشة إسناد كهرباء معززة برافعة، بهدف التعامل مع الحالة الجوية التي ستشهدها المملكة بدءاً من الأربعاء.

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وبتوجيهات مباشرة من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ونظراً لما أعلنته دائرة الأرصاد الجوية عن تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، وجّه رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى حمد الكرازنة لمختلف المناطق بالاستعداد المسبق و تجهيز كل ما يلزم من آليات وكوادر مجهزة لأي طوارئ قد يحدث أثناء الحالة الجوية المتوقعة يومي الأربعاء والخميس، للتأكد من الجاهزية القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل.



وعملت البلدية على رفع مستوى حالة الطوارئ للدرجة القصوى، وفتح غرف الطوارئ على مدار الساعة والبقاء على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد ترافق هذا المنخفض وبالتنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة بالإضافة إلى غرف العمليات والطوارئ في الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية الأخرى ذات العلاقة.



وشددت على التأكد من جاهزية الآليات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية مع ضرورة توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات، وتوزيع الآليات قبل دخول المنخفض الجوي في مواقع عملها في مختلف المناطق، وتأمين الآليات العاملة بـ "الجنازير" والإطارات المناسبة لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجوية، وتوفير عدد كافٍ من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل .



في حال تساقط الثلوج، ستعمل البلدية على متابعة فتح الطرق أولا بأول لتجنب تراكمها وخاصة الطرق الرئيسية وإعطاء الأولوية للشوارع التي تخدم المواطنين والمرافق العامة، وأبرزها الطرق المؤدية لمستشفى الأميرة هيا ومستشفى جرش الحكومي والمراكز الصحية، المخابز، محطات الوقود، المقابر والدوائر الحكومية.



وتعمل أيضا على تفقد مجاري الأودية والسيول والعبارات وأماكن تجمع المياه والبؤر الساخن بشكل دوري والتي تتركز بعبارة مجمع انطلاق القيروان و دوار جبل العتمات و محيط المقبرة القديمة والجديدة مع متابعة عدد من الشوارع التي قد يحدث فيها تجمعات للمياه مثل شارع فراس العجلوني/باب عمان و مدخل جرش الشرقي بالقرب من دوار الخريشية و عدد من التدخلات الفرعية في ظهر السرو وجبل العتمات بعض النظر عن جهة اختصاصها.



ووضعت لافتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم، وعملت على التنبيه على المواطنين القاطنين بالقرب من المناطق المنخفضة وحواف الأودية ومناطق تشكل السيول بأخذ الحيطة والحذر وترحيلهم إن استدعت الظروف ذلك.



وجرى التأكد من تجهيز مراكز الإيواء المناسبة لإستقبال المواطنين عند الحاجة بالتعاون مع مختلف الأندية والجمعيات المؤهلة لذلك.، ومن جاهزية الآليات المستأجرة والبالغ عددها 36 لودر مع تأمينها بمرافقين من كوادر البلدية وتزويدها بالوقود حال انقطاعها والتنسيق مع المدير التنفيذي.



وأكدت البلدية على توفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية اللازمة لتمكين الفرق المناوبة من العمل في ظروف تمكنهم من إنجاز المهام المسندة إليهم، وتتلخص هذه الخدمات في (الإعاشة، الإسكان، الوقود، والنقل).



وشددت على تزويد وزارة الإدارة المحلية وعبر نظام طوارئ الشتاء الالكتروني أولاً بأول بتقارير عن الحالة الجوية والحوادث التي يتم التعامل معها ومعالجتها ووفق الآلية المعتمدة بالنظام .



وأكد الكرازنة على ضرورة التنسيق مع البلديات ومديرية الشؤون البلدية في المحافظة والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية في مختلف المناطق وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.



وبحسب النشرة الجوية الرسمية التي أصدرتها دائرة الأرصاد الجوية فإن محافظة جرش ستتأثر بدءاً من الأربعاء بمنخفض جوي من أصل قطبي حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، فيما تكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، كما تتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 900 متر فوق سطح البحر والتي تتمثل بجميع مناطق سوف وجبا وثغرة عصفور ومقبلة و ديرالليات أكثر من غيرها من باقي المناطق التي يتوقع ان تتعرض لرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة الأمر الذي يوجب التأكد من تثبيت الاجسام المتحركة وخزانات المياه.



وتهيب بلدية جرش الكبرى بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وقيادة المركبات بتأنٍ وانتباهٍ لتفادي خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار وتساقط الثلوج، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية أيضاً في بعض مناطق البادية.



وتحذر البلدية أيضاً المواطنين من مخاطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بوادي سوف و البركتين ومجرى سيل جرش وصولا لسيل الزرقاء.

ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسية في البلدية والإبلاغ عن أي حالة طارئة على هاتف: 026354050 المركز الرئيسي جرش.