بلدية جرش توقع اتفاقية تطوير خدمات مجمع انطلاق القيروان

الوكيل الإخباري - وقعت بلدية جرش الكبرى، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تطوير خدمات مجمع انطلاق القيروان، والتي جاءت بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.

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وقال رئيس البلدية، أحمد هاشم العتوم، إن الاتفاقية تأتي بهدف تحسين البنية وتجويد الخدمات لمستخدمي مجمع انطلاق القيروان جرش، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على تنفيذ صيانة شاملة لمظلات الانتظار واللوحات الإرشادية وللمرافق الصحية وتهيئتها بشكل لائق ودهان الأرصفة والأطاريف.



كما تشمل الاتفاقية تطوير 5 حافلات سيتم اختيارها من بين شركات النقل العام وبموجب الاتفاقية سيتم إعادة صيانة وتنجيد مقاعدها والإنارة الداخلية وتزويدها بوسائل خدمية متميزة ولوحات إرشادية وتوعوية.