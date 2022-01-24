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الإثنين، 24-01-2022 12:03 ص

بلدية دير أبي سعيد تتعامل مع ارتفاع لمنسوب الامطار في الطرق

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الوكيل الاخباري - تعاملت فرق الطوارئ في بلدية دير أبي سعيد الجديدة بلواء الكورة مساء اليوم الأحد، مع ارتفاع لمنسوب مياه الامطار في عدة طرق في بعض مناطق البلدية ، اضافة الى تسليك العديد من العبارات وقنوات تصريف مياه الأمطار .

وقال متصرف لواء الكورة رئيس لجنة البلدية بكر الكعابنة، في بيان للبلدية، أن كوادر البلدية عملت على تنظيف الشارع الرئيس الواصل بين منطقة الأشرفية وكفر الماء جراء انجرافات الأتربة والحجارة عليه من شدة جريان مياه الأمطار، إضافة للتعامل مع ارتفاع لمنسوب المياه على طريق دير أبي سعيد – جفين والتي تم شفط المياه وتصريفها من سعة الطريق.

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