بلدية دير أبي سعيد تحدد أماكن ذبح الأضاحي

الوكيل الاخباري- حددت بلدية دير أبي سعيد عددا من المواقع في مناطق اللواء لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى.

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وقالت بلدية دير أبي سعيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن البلدية حددت مواقع ذبح الأضاحي في منطقة كفر الماء بجانب مسلخ البلدية، وفي منطقة دير أبي سعيد على الطريق الواصل إلى الأغوار غرب الدوار بـ 150 متر، وفي منطقة الأشرفية بعد الجسر في المنطقة الواقعة بين الأشرفية وكفر راكب.



وأكدت البلدية، أنه جرى تحديد هذه المواقع لتلافي حدوث ازدحامات مرورية وتعريض حياة المشاة والسائقين للخطر، ولضمان انسيابية تدفق حركة السير.



وأشارت الى ضرورة المحافظة على النظافة العامة في الموقع وعدم الذبح على الشوارع، لافتة إلى أنها وضعت برنامجا للمناوبات خلال عطلة العيد لتنفيذ جولات رقابية ميدانية مكثفة على مراكز بيع الأضاحي للتأكد من التزام أصحابها في الحفاظ على النظافة والبيئة والسلامة العامة.