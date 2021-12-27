بلدية دير أبي سعيد تمدد دوام مديرية المسقفات

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية دير أبي سعيد الجديدة عن تمديد دوام قسم ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لغاية الساعة الرابعة مساء، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.



وقال رئيس لجنة البلدية متصرف لواء الكورة، بكر الكعابنة، اليوم الاثنين، إن القرار يأتي لإتاحة الفرصة أمام المكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب والاستفادة من قرار الإعفاء الصادر عن مجلس الوزراء بإعفاء كامل الغرامات المترتبة عن السنوات السابقة.

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