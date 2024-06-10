بلدية ذيبان تعلن عن فرص عمل

الوكيل الاخباري- أعلنت بلدية ذيبان الجديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ( ILO) ضمن المشروع المشترك الممول من البنك الألماني للتنمية والإعمار عن فرص عمل لمدة محدودة ( مؤقتة) وهي:

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١_ مدخل بيانات

٢_مشرف سلامة عامة

٣_ مراقب عمال (قائد مجموعة)

وقالت بلدية ذيبان في منشور عبر "فيسبوك" إن على الراغبين بالتقدم مراجعة البلدية ( مبنى قاعة البلدية الطابق الثاني ) خلال الفترة (١١ / ١٢ / ١٣ ) من شهر حزيران/ ٢٠٢٤ أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهراً مع إحضار الوثائق الثبوتية المطلوبة ضمن الفئة العمرية من ٢٥ عاما إلى ٤٥ عاما .



ونوهت إلى أنه لن يتم استقبال الطلبات لمن لهم صلة قرابة بالمجلس البلدي أو موظفي البلدية .

