بلدية رابية الكورة تنفق 229 الف دينار على فتح وتعبيد طرق

الوكيل الاخباري- قال رئيس بلدية رابية الكورة محمد المستريحي ان البلدية نفذت عطاءات فتح وتعبيد شوارع بقيمة 229 الف دينار في جميع مناطق الرابية خلال النصف الاول من العام الحالي.

اضافة اعلان



واضاف المستريحي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن البلدية نفذت العديد من المشاريع لصيانة البنية التحتية بقيمة 195 الف دينار كما نفذت عطاء تصريف مياه الامطار بقيمة 200 الف دينار في جميع المناطق التابعة للبلدية خلال النصف الاول من العام الحالي.



وأشار الى المشاريع التي تسعى البلدية الى تنفيذها العام الحالي وهي انشاء مبنى طابق ثاني للبلدية ومشروع فتح وتعبيد وخلطة اسفلتية اضافة الى طرح عطاء فتح وتعبيد وخلطة بقيمة 250 الف دينار.



وأكد المستريحي ان البلدية ستقوم بتنفيذ الطريق السياحي وصفة حجرية بعرض 10 م وطول 300 م، مشيرا الى ان البلدية انشأت 7 مخازن تجارية تحت قاعة البلدية في منطقة سموع ، مشيرا الى اهتمام البلدية بقطاع الاستثمار لما له أهمية بالغة في تحسين وتطوير مناطق البلدية وتوفير فرص عمل لابناء المنطقة وتولي قطاع التحول الرقمي أهمية قصوى للتماشي مع المستجدات التي ستنهض بالواقع العمل البلدي .



وأوضح المستريحي ان البلدية عملت على ادخال اغلب احواض البلدية في التنظيم وتعمل على فتح الشارع البديل في منطقة سموع والذي يعتبر البديل للشارع النافذ الان والذي يخدم لواء الكورة .



يشار الى ان المناطق التابعة للبلدية هي منطقة سموع وكفر كيفيا ومنطقة جنين الصفا وارحيم اضافة الى منطقة زمال.