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الأحد، 29-05-2022 04:26 م

بلدية طبقة فحل تباشر إعادة تأهيل وسطها التجاري

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الوكيل الإخباري - باشرت بلدية طبقة فحل، في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، بإعادة تأهيل وسط سوقها التجاري في منطقة المشارع.

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وقال رئيس البلدية، كثيب الغزاوي إن المشروع يتضمن إزالة اعتداءات عدد من المحال التجارية على الأرصفة وحرم الطريق العام، وهو ما بدأت البلدية بتنفيذه، مشيرا إلى أن بعض الاعتداءات تأتي إزالتها تنفيذاً لقرار قضائي صدر عام 2018.


وأشار إلى أنه سيتم إعادة تأهيل أرصفة المشاة، وزراعة أشجار زينة على جوانب طريق السوق التجاري والجزر الوسطية، مبينا أن البلدية باشرت بإنشاء سوق شعبي بغرض التخلص من سلبيات انتشار بسطات الخضار داخل السوق التجاري.


ولفت إلى أن السوق الجديد يتضمن إنشاء أكشاك تستوعب أصحاب البسطات ما يحد من المشكلات البيئية للوسط التجاري، ويسهل حركة سير المركبات والمشاة الذين يعانون أثناء المسير عبر السوق، مؤكدا أن البلدية لن تسمح بأية اعتداءات سواء تجارية أو تنظيمية تحقيقاً للمصلحة العامة وإنفاذاً للقانون.


وكان عدد من أصحاب المحال التجارية نفذوا وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مبنى بلدية طبقة فحل، مطالبين بوقف إزالة الاعتداءات، فيما التقى وفد منهم متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة.


وقال الحوامدة إن أي اعتداءات على الأرصفة وسعة الطرق غير مقبول، ولن يتم التهاون فيه حفاظاً على المصلحة العامة.


وأشار إلى أنه تقرر تشكيل لجنة ستباشر أعمالها الأربعاء المقبل، تضم ممثلين عن المتصرفية ومديرية هندسة البلديات والأشغال العامة وبلدية طبقة فحل للكشف الميداني على واقع الاعتداءات التي جرى إزالتها، وتحديد أي اعتداءات موجودة لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها ضمن القوانين والأنظمة المتبعة.

 




 

 


 

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