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الجمعة، 17-05-2024 06:39 م

بلدية طبقة فحل تنفذ حملة نظافة مساندة لبلدية بني عبيد

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الوكيل الاخباري - نفذت بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية اليوم الجمعة، حملة نظافة موسعة داخل مناطق بلدية بني عبيد، ضمن جهود التشاركية بين البلديات لتحسين الواقع البيئي .

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وقال رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة التي نفذتها البلدية للجمعة الثانية على التوالي، وشاركت بها 7 ضاغطات للنفايات، و 25 عاملا من كوادر البلدية بالتعاون مع بلدية بني عبيد، تأتي اسنادا لبلدية بني عبيد لتخفيف معاناتها في جهود ادامة النظافة العامة بمناطقها جراء فصلها حديثا عن بلدية إربد الكبرى .

 

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