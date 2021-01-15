الجمعة 15-01-2021
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الجمعة، 15-01-2021 12:50 م

بلدية عجلون تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول جاهزية البلدية للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم المساعدة للمواطنين خلال الظروف الجوية السائدة.

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وقال المهندس الزغول لوكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم الجمعة، ان غرفة عمليات الطوارئ في البلدية على جاهزية عالية للتعامل مع الملاحظات والشكاوى التي ترد بخصوص تداعيات المنخفض الجوي بالسرعة القصوى.


واشار الى ان كوادر البلدية عملت على سحب مياه الأمطار في بعض الشوارع لارتفاع منسوب المياه وازالة الهياكل المعدنية التي تعرضت للاضرار وفتح العبارات الصندوقية ومقاطع تصريف مياه الأمطار.


وبين بأن البلدية مستمرة بعمل جولات ميدانية تفقدية للشوارع والعبارات ومجاري سيول الأمطار في الأودية وذلك لضمان عدم حدوث اي عائق نتيجة المنخفض الجوي، مثمنا جهود كافة الجهات المعنية التي ساندت البلدية في مثل هذه الظروف.


--(بترا)

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