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الخميس، 28-04-2022 01:11 م

بلدية عجلون تباشر تنفيذ مشاريع خدمية

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الوكيل الإخباري - باشرت بلدية عجلون الكبرى بتنفيذ عطاء جدران استنادية وعبارة صندوقية لمدخل طريق وادي الطواحين بقيمة 100 ألف دينار.اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية حمزة الزغول إن البلدية طرحت سابقا عطاء لإقامة عدد من الجدران الاستنادية في منطقتي عجلون وعنجرة، وستكون الأولوية في المرحلة المقبلة لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين.

وأضاف أن شركة المقاولات التي أحيل العطاء عليها باشرت بتنفيذ جدار استنادي لحماية الشارع المؤدي للمدرسة الريادية الثانوية للبنات، ومدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، ونادي المتقاعدين العسكريين بعد إغلاق الشارع، مبينا أنه بعد انتهاء الأعمال الإنشائية للجدار سيجري فتح الشارع على كامل سعته 12 مترا، والمباشرة بإكمال المشروع الذي يتضمن إنشاء عبارة صندوقية بطول 80 مترا على مدخل مدينة عجلون من الجهة الجنوبية الغربية "طريق وادي الطواحين" بهدف توسعة الشارع ليصبح بسعة 16 مترا لاستيعاب حركة السير النشطة على الطريق.

وأكد أن البلدية باشرت بإنشاء جدار لحماية المقبرة الإسلامية وسط بلدة عنجرة لحمايتها من الانهيارات بفعل العوامل الجوية والأمطار الغزيرة في فصل الشتاء.

 




 

 


 

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