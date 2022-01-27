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الخميس، 27-01-2022 12:11 ص

بلدية عجلون تتعامل مع إغلاقات الشوارع وتعمل على فتحها

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الوكيل الاخباري - تقوم فرق وكوادر بلدية عجلون الكبرى في عدد من مناطقها بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية أولاً بأول وقبل وصول التراكمات إلى ارتفاعات يصعب التعامل معها.

ووفقا لبيان صحافي صدر اليوم عن بلدية عجلون فقد تعاملت فرق الطوارئ التابعة للبلدية في منطقة عنجرة مع عدد من الإغلاقات لعدد من الشوارع في الأحياء المرتفعة، حيث تقوم الآليات المختصة بفتح شارع عشرين وتفرعاته.

كما تعاملت كوادر منطقة الروابي والتي تشهد تجمعاتها السكانية تراكمات للثلوج مع إغلاق الشوارع الرئيسية والفرعية في سامتا ورأس منيف واشتفينا والعمل جارٍ لفتح طرق أخرى.

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