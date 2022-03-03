بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

الوكيل الاخباري - اعلنت بلدية عجلون الكبرى اليوم الخميس، حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حالياً .



وقال نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي، انه تم فتح وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية في مركز البلدية، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية في جميع مناطق البلدية، بهدف متابعة أوضاع المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول، والتأكد من انسياب مياه الأمطار بسهولة في مجاري السيول والأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار .

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