بلدية عجلون تزيّن مبانيها وشوارعها بالعلم الاردني

الوكيل الاخباري - زينت بلدية عجلون الكبرى مبانيها وشوارع ومداخل مناطقها بالعلم الاردني بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للعلم الاردني والذي يمثل رمزاً للاعتزاز بالدولة الأردنية ودور الهاشميين في بنائها.



وقال رئيس البلدية حمزه الزغول أنه تم تزيين مباني وشوارع وميادين مناطق البلدية بالأعلام الأردنية انطلاقا من دورها الوطني الهادف إلى المشاركة في الابتهاج بالمناسبات الوطنية مشيراً الى انه سيبقى العلم والراية الأردنية خفاقة عالياً بهمة الهاشميين وأبناء الوطن.

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