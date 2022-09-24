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السبت، 24-09-2022 11:19 م

بلدية عجلون تعد خطة لتنظيم البسطات في محيط مجمع السفريات

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الوكيل الإخباري - أعدت بلدية عجلون الكبرى خطة عمل لتنظيم البسطات والباعة في مدينة عجلون بما يضمن سهولة التنقل والسير داخل شوارع المدينة والوصول إلى مجمع السفريات دون أي عقبات.

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وأكد رئيس البلدية حمزة الزغول خلال جولة له اليوم السبت، على شارع الحسبة ولقائه أصحاب البسطات أهمية تعاون الجميع في سبيل تنظيم العمل، مشيرا إلى أن البلدية تسعى إلى تنظيم عمل هذه البسطات بشكل متوازن بما يضمن تحقيق مصلحة المواطنين والتجار وأصحاب البسطات.


وبين الزغول أنه جرى تشكيل لجنة لإعادة تأهيل الساحة المخصصة للبسطات وتقسيمها على المشغلين بشكل عادل يتيح للمواطنين سهولة التنقل والوصول إليها دون أي معيقات.


وشدد على أن البلدية لا ترغب بمصادرة البضائع أو محاربة الأشخاص في أرزاقهم ولن تسمح بوجود اعتداءات على الطرق والشوارع سواء من البسطات أو أصحاب المحال التجارية خصوصاً شارع الحسبة ومحيط مجمع السفريات، مؤكداً أن البلدية غير عاجزة عن تطبيق القانون وستلجأ لتحرير المخالفات بحق التجار والباعة المخالفين.

 




 

 


 

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