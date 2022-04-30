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السبت، 30-04-2022 06:01 م

بلدية عجلون تعلن جاهزيتها لاستقبال العيد

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الوكيل الاخباري -أعدت بلدية عجلون الكبرى اليوم السبت، خطة عمل للمناوبات خلال عطلة عيد الفطر بهدف الحفاظ على ديمومة أعمال النظافة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

وقال رئيس البلدية حمزه الزغول إنه جرى إعداد برنامج مناوبات واضح لجميع مناطق البلدية والمديريات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرارية خلال عطلة العيد لجمع النفايات وتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية خصوصاً على المواد الغذائية لتكون سليمة وغير منتهية الصلاحية ومطابقة للشروط الصحية.

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