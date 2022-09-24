بلدية عجلون تنظم ورشة عن مصفوفة النزاهة ومكافحة الفساد

الوكيل الإخباري - نظمت بلدية عجلون الكبرى، اليوم السبت في القرية الحضرية، ورشة لمدراء المديريات والموظفين المعنيين بمناقشة مصفوفة النزاهة ومكافحة الفساد.

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وأشار رئيس البلدية حمزة الزغول إلى ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون التام بين جميع مديريات البلدية وأقسامها المختلفة، مشيراً إلى أهمية التزام كل مديرية بتقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة منها وتسليمها لمقرر اللجنة التي شكلت لهذه الغاية ليجري أرشفتها وتوثيقها.



وأوضح ضابط الارتباط، مساعد رئيس البلدية لشؤون المناطق، محمد القضاة، آلية تعبئة الاستبيان الذي أعدته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقياس مدى تطبيق البلديات لمعايير: سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحاكمية الرشيدة والشفافية، من خلال الإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بتطبيق البلدية لهذه المعايير.



يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظمت أخيرا بالتعاون مع مركز الحياة (راصد) ورش عمل للأمناء العامين ورؤساء البلديات وضباط الارتباط ومسؤولي الإعلام في الوزارات والمؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية لإطلاعهم على أهمية تعاون وتطبيق هذه المؤسسات لأسس ومعايير النزاهة.