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الأربعاء، 24-11-2021 10:44 م

بلدية عجلون توقع مذكرة تفاهم لتعزيز دور الشباب

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الوكيل الاخباري - وقعت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع أعضاء الوحدة الشبابية، إحدى مبادرات شبكة سفراء التطوع ضمن برنامج "شبابنا قوة" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجال تعزيز دور الشباب لخدمة مجتمعاتهم وتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تخدم أهداف الوحدة.

وأكد نائب محافظ عجلون، رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي، الذي وقع المذكرة بحضور مدير المنطقة حمزة الصمادي، أهمية المذكرة في تعزيز جهود الشباب وحبهم لتقديم الخدمة لمنطقتهم وحل مشكلات مجتمعاتهم.

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