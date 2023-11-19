بلدية غرب إربد تتعامل مع 200 حالة طارئة منذ بداية المنخفض

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية غرب اربد إنها تعاملت منذُ صباح اليوم الأحد، مع 200 حالة طارئة لتجمعات كبيرة من مياه الأمطار في معظم مناطقها تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة.

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وتنوعت الحالات من معالجة تجمعات المياه وتشكل البرك المائية في بعض الشوارع والأحياء، وإزالة الانهيارات الترابية والطينية عن بعض الشوارع وفتح وصيانة العبارات، بالإضافة إلى حالات سحب وشفط للمياه، وحالات هبوط جراء حفريات الصرف الصحي في منطقة زحر.



وأعلنت البلدية حالة الطوارئ القصوى في كافة مناطقها، واستدعت كافة لجان الطوارئ والتي سبق تشكيلها والمؤلفة من المختصين من كافة الوحدات والأقسام وسائقي الآليات، ووضع جميع الفرق والكوادر الفنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية، وفتح غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة.



وأشار رئيس البلدية جمال البطاينة إلى أن البلدية عملت على توزيع الفرق والكوادر الفنية على كافة مناطق غرب إربد، للعمل ضمن غرفة الطوارئ الرئيسية، علاوة على غرف العمليات الفرعية في المناطق ،لافتا الى ان جميع الفرق جاهزة للتعامل مع ]ي إغلاقات في خطوط تصريف مياه الأمطار، وتقديم المساعدة والعون لجميع المواطنين.



ووجه البطاينة الفرق بمواصلة أعمالها في تنفيذ جولاتها الميدانية والتفقدية لشبكات تصريف مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها وفاعليتها وضرورة تحديث معلومات خطة الطوارئ في كافة المناطق مع وضع آلية للعمل والاحتياطات اللازمة بخصوص مواجهة فصل الشتاء.



ودعا فرق الطوارئ للتعامل الفوري والمسؤول مع كافة الحالات التي تتطلب المساعدة، والتأكد من فاعلية الإجراءات المتخذة واستمرارية تفقد مجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، والتأكد من تقليم وتهذيب الأشجار المرتفعة المتشابكة مع خطوط الكهرباء، لمنع حالات انقطاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع مركز دفاع مدني غرب إربد وشرطة اربد والاشغال العامة وشركة كهرباء محافظة اربد وكافة الجهات المعنية



كما دعا المواطنين إلى إزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.