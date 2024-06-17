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الإثنين، 17-06-2024 07:32 م

بلدية غرب إربد تنفذ حملة نظافة شاملة خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري- نفذت بلدية غرب إربد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حملة نظافة شاملة استهدفت الأحياء والشوارع ومداخل المدينة وأسواقها بهدف توفير بيئة صحية آمنة.

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وقالت البلدية في بيان اليوم الاثنين، إن كوادر البلدية المساندة أطلقت حملة نظافة شاملة قبل العيد، استهدفت المواقع العامة والأسواق وسوق الأضاحي بهدف توفير بيئة صحية آمنة للجميع، مشيرة إلى أن الحملة لا زالت مستمرة.


وأشارت إلى أنه تم العمل على تنظيف وتعقيم أسواق الأضاحي وتنفيذ بعض أعمال الصيانة المتعلقة بالمساجد، كما قامت البلدية بإزالة التشوهات والأنقاض والمكاره الصحية داخل أحياء المدينة وعلى الطرق الرئيسية.


ودعت المواطنين للمحافظة على نظافة الأماكن، لاسيما أن موسم العيد يشكل ضغطًا على البلدية نظرًا للحركة الشرائية النشطة في الأسواق من قبل سكان المدينة والمواطنين القادمين من المحافظات الأخرى والقرى المحيطة.




 




 

 


 

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