بلدية غرب إربد تنهي استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري - أنهت بلدية غرب إربد استعداداتها اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في جميع المناطق التابعة لها.

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وأكد رئيس بلدية غرب اربد، جمال البطاينة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن البلدية أعدت خطة متكاملة للتعامل الفوري مع أي ملاحظة في المناطق والقرى المجاورة لها، والاستجابة فورًا لشكاوى المواطنين.



وأضاف أن البلدية ستوفر طواقم ميدانية تعمل بطريقة التناوب، خصوصًا في المناطق التي ستقام فيها صلاة العيد، وإجراء حملات وتكثيف عمليات تنظيف داخل القرى التابعة للبلدية بهدف الإبقاء على ديمومة نظافة الشوارع والأحياء السكنية.