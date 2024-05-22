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الأربعاء، 22-05-2024 11:36 ص

بلدية غرب اربد تطلق مبادرة ندورها بالخير

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الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية غرب اربد وبالتعاون مع منظمة أكتد والوكالة الألمانية للتعاون الدولي اليوم الأربعاء، مبادرة تنموية بعنوان " ندورها بالخير" وذلك بمشاركة مجموعة من سيدات غرب اربد.

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وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إن المبادرة جاءت بهدف تمكين المرأة بشتى المجالات التي تحتاجها، ودعمها وتطوير مهاراتها وتوفير الفرص المناسبة لتحقيق طموحها ومساعدة عائلتها .


وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تزويد السيدات بالمهارات الحرفية اللازمة لإعادة تدوير ما يتبقى من الأقمشة لإنتاج أشكال جديدة ومختلفة والاستفادة من ريعها، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل أيضاً على توفير التدريب والتعليم المهني في مجالات الخياطة والتطريز، بما يشمل تقديم ورش العمل العملية والدورات التعليمية المتخصصة، لتمكين المشاركات من ممارسة هذه الحرفة بكفاءة وإبداع، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز دور المرأة فيه.

 




 

 


 

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