بلدية في إربد تعلق دوامها بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الوسطية غربي إربد، اليوم الاثنين، عن تعليق دوام موظفي مركز البلدية في بلدة كفر أسد ليوم غد الثلاثاء، إثر ظهور إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.

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وقالت البلدية في بيان، إنه سيجري تعقيم مباني البلدية ضمن الإجراءات الصحية المتبعة، داعية المواطنين إلى عدم مراجعة مركز البلدية خلال فترة تعليق الدوام والالتزام بوسائل الوقاية الصحية عند مراجعتهم لأي من مناطق البلدية.